В Москве группу насильников приговорили к тюрьме

Прокуратура Москвы: двух мужчин приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование

Московский суд приговорил двух мужчин, изнасиловавших на улице девушку, к девяти годам лишения свободы. Третий соучастник, наблюдавший за происходящим, получил четыре года тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

По ее данным, подсудимые 22, 24 и 25 лет ночью увидели девушку и напали на нее. В состоянии алкогольного опьянения они надругались над москвичкой.

«Один из осужденных толкнул потерпевшую в спину, от чего она упала на землю, после чего двое надругались над женщиной, а третий наблюдал за окружающей обстановкой, повторяя, что тоже собирается совершить тяжкое преступление», — отметили в пресс-службе.

Девушке удалось вырваться и сбежать. Прокурор просил суд назначить каждому обвиняемому 9,5 года лишения свободы. Преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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