Изнасиловал и два дня удерживал. Мигрант-нелегал совратил 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге

Гражданин Таджикистана под угрозой ножа изнасиловал 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге. Мужчину задержали, следственные органы завели уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале .

Мужчине 21 год. Он работал на складе. Предварительно, с пострадавшей мигрант познакомился в социальных сетях и предложил ей приехать в гости.

Затем злоумышленник отвез девочку в Екатеринбург. Здесь он снял квартиру, где предложил школьнице заняться сексом — та отказалась. Подозреваемый достал нож, пригрозил ей убийством и изнасиловал.

По данным источников Ura.ru, мужчина удерживал несовершеннолетнюю два дня. Он снимал с ней интимные видео. После этого отправил школьницу домой, она рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что в России он находится незаконно. Суд мужчину арестовал.

Глава Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании дела.

Ранее подросток-мигрант изнасиловал школьницу на улице в Санкт-Петербурге.