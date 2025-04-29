В Москве экс-сотрудника полиции обвинили в получении взятки

В Москве бывшему полицейскому предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

В отношении экс-правоохранителя возбудили уголовное дело. По данным следствия, с февраля по июнь 2023 года начальник отделения участковых уполномоченных одного из столичных отделов полиции получил взятку. За вознаграждение он обещал не принимать мер в отношении нелегальных мигрантов.

«Противоправные действия фигуранта выявлены благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ОСБ УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве», — добавили в ведомстве.

Фигурант признал вину в полном объеме. Его также проверят на причастность к аналогичным преступлениям в столичном регионе.

Накануне в Подольске пятерых полицейских обвинили во взяточничестве. Они получили сумму в размере 15 миллионов рублей.