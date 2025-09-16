В Москве арестованный по подозрению в терроризме подросток жил в подвале

Подросток, арестованный в Москве по подозрению в участии в террористической организации, жил в подвале. Об этом свидетельствуют судебные документы, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Помещение, в котором проживает обвиняемый, является подвалом», — следует из документов.

Подростка арестовали до ноября по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической в России. По ней грозит до 20 лет лишения свободы.

Защита фигуранта и его законный представитель попросили не заключать подростка под стражу.

Ранее двух школьников задержали в Новосибирской области за попытку теракта на железной дороге. Подростки хотели вывести из строя оборудование на участке в Каргатском районе.