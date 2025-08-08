В Москве за взятку арестовали сотрудника секретного подразделения МВД

Как сообщили в Следственном комитете, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, задержанный, в обязанности которого входила борьба с киберпреступностью, сам совершал действия, характерные для хакеров. Его задержали в мае, 12 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста. Суды ранее указывали, что, оказавшись на свободе, Нестеров может скрыться или повлиять на ход расследования.

БСТМ МВД уже фигурировало в одном из подобных дел в истории российской полиции: начальник одного из отделений 4-го отдела Георгий Сатюков и его коллега Дмитрий Соколов, по данным СКР, получили почти пять миллиардов рублей от администратора криптовалютной биржи за непривлечение к уголовной ответственности. Часть средств, как полагает следствие, была направлена на покупку апартаментов в небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Ранее второй Западный окружной военный суд подтвердил законность ареста бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Его обвиняют в трех эпизодах взяточничества и превышении должностных полномочий.