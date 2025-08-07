Экс-замглавы Росгвардии Стригунова оставили в СИЗО за взятки

Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность ареста бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Его обвиняют в трех эпизодах взяточничества и превышении должностных полномочий.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным, апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил», — уточнили собеседники агентства.

Стригунова задержали в Москве в июле. По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

Стригунову вменяют три эпизода взяточничества и один — превышения должностных полномочий. Общая сумма взяток, о которой идет речь, превышает 66 миллионов рублей.

СК считает, что Стригунов брал взятки с 2012 по 2014 годы. Деньги ему давали представители коммерческих фирм за защиту их интересов при заключении крупных госконтрактов на строительство.

