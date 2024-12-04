В Москве арестовали продавца фруктов за содействие терроризму

Суд в Москве арестовал менеджера по продажам в компании «Фрэш Натс», специализирующейся на торговле орехами и фруктами. Мужчину обвинили в содействии террористической деятельности, сообщило РИА «Новости».

«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 января 2025 года», — процитировало агентство заявление из судебных материалов.

В документах отметили, что москвичу вменили статью «вовлечение людей в террористическую деятельность». Следователи настаивали на арест подозреваемого, потому что тот мог скрыться от правоохранителей будучи на свободе. Сам обвиняемый и его защитники просили об избрании более мягкой меры пресечения из-за состояния здоровья москвича.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина из Средней Азии к восьми годам заключения за финансирование терроризма. Мигрант перевел деньги на счет участника международной террористической организации.