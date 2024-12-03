На Камчатке мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за финансирование терроризма

Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина из Средней Азии к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России, заявление процитировало РИА «Новости» .

«Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики», — заявили в ФСБ.

Мужчину приговорили к восьми годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку теракта в здании ФСБ. Он признал вину в финансировании и участии в ИГИЛ*. Остальные фигуранты по этому делу получили сроки от 16 до 22 лет колонии.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.