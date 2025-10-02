В Москве арестовали полицейских, которые «поставляли» участников СВО мошенникам-таксистам

Сотрудники МВД помогали таксистам-мошенникам похищать деньги у бойцов СВО, которые прилетали в аэропорт Шереметьево. Оборотней в погонах арестовали, сообщило РИА «Новости» .

По его данным, арестованные правоохранители помогали таксистам подыскивать жертв и помогали преступникам избежать проблем с законом.

«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом „заминали“ истории в случае возникновения проблем», — рассказал собеседник издания.

По его информации, в рамках уголовного дела арестовали почти 30 человек, в том числе и предполагаемого организатора банды.

Ранее мошенники вынудили московского пенсионера передать им более 84,5 миллиона рублей. Аферисты звонили 78-летнему мужчине через Telegram, представляясь сотрудниками ФСБ и Центробанка. Он через курьера по частям отдал преступникам свои сбережения.