В Москве арестовали обвиняемого в распространении порно с несовершеннолетней

В Москве арестовали уроженца Смоленска, обвиняемого по статьям о понуждении к действиям сексуального характера путем шантажа и о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве .

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года мужчина через социальную сеть переписывался с несовершеннолетней 2009 года рождения и получил от нее видеоматериалы порнографического содержания. После этого, утверждает СК, он начал принуждать девушку к действиям сексуального характера, угрожая распространить сведения, порочащие ее честь и достоинство.

Когда несовершеннолетняя заявила о намерении прекратить общение, обвиняемый, как заявили в СК, распространил видеоматериалы, отправив их также старшей сестре потерпевшей. После этого сестра обратилась в правоохранительные органы.

Фигуранта задержали, предъявили обвинение. Останкинский районный суд Москвы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

