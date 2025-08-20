Развративший школьницу учитель из Петербурга снимал с ней порно

В телефоне учителя истории из Санкт-Петербурга, которого обвинили в развратных действиях с десятиклассницей, нашли фото и видео обнаженной школьницы. Об этом сообщил телеканал 78 .

Против него возбудили второе уголовное дело — об использовании несовершеннолетней для съемок порнографии.

Мужчина с апреля находится в следственном изоляторе после того, как школьница рассказала обо всем классной руководительнице, а та — матери девушки. При этом, как сообщает канал, он просил последнюю забрать заявление, угрожая самоубийством.

В январе сотрудники правоохранительных органов задержали в Дмитрове мужчину-педагога, которого обвинили в приставаниях к 10-летней школьнице.