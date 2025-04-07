В Москве арестовали мужчину, до смерти избившего двухлетнего внука

Мужчину, до смерти избившего младенца на северо-западе Москвы, арестовали на два месяца. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

«В судебном заседании фигурант дела не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в надзорном ведомстве.

Следователи предъявили обвинение 45-летнему дедушке погибшего ребенка, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Мужчина частично признал свою вину. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

По предварительной версии, мужчина жестоко расправился с собственным внуком, находясь в алкогольном опьянения в квартире на улице Твардовского. Обвиняемый сначала избил ребенка кулаками по голове и телу, а затем швырял его о стену и пол. Мальчик умер на месте. Мотивы своих действий мужчина объяснить не смог.