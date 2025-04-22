В Москве арестовали генерала Росгвардии Варенцова

В Москве арестовали руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Варенцова задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Последнего арестовали 20 марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он находится в СИЗО.

«С ним (Варенцовым — прим. ред.) в настоящее время ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании генералу Росгвардии меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

Следователи будут добиваться ареста Варенцова. ТАСС уточнил, что ему и Чепкасову грозит до 10 лет лишения свободы, если будет доказана их вина в совершении преступления.

Ранее столичные правоохранители задержали бизнесмена за взятку сотрудникам полиции. Предприниматель занимался организацией похорон и подкупал силовиков, чтобы получить информацию об умерших на их территории обслуживания.