В Москве арестовали фигурантов дела о хищении у «Россетей»

Мещанский суд арестовал 4 фигурантов дела о хищении у юрлица в ПАО «Россети»

Фигурантов уголовного дела о хищении денег у юрлица в составе ПАО «Федеральная сетевая компания Россети» отправили под стражу. Постановление об аресте вынес Мещанский суд Москвы.

Гендиректор «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, гендиректор «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктор Николаев, первый заместитель гендиректора «РСК» Дилшад Тофик-Кызы Рзаева, а также Виталий Перебалин останутся в СИЗО на два месяца, до 22 июля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Их заподозрили в преступлении по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, они создали организованную группу и разработали преступный план. Подозреваемые получали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию на продажу. Однако полученные деньги они использовали по собственному усмотрению, не собираясь исполнять условия договоров.

В Подмосковье задержали владельца сгоревшего хостела. Он арендовал трехэтажный дом в СНТ «Снегирь».