Арендатора сгоревшего хостела задержали после смертельного пожара в Истре
СК: арендатора дома, сгоревшего в СНТ в Истре, задержали
Следователи задержали молодого гражданина Узбекистана, арендовавшего сгоревший дом в СНТ «Снегирь» в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Мужчине 24 года. По делу о причинении смерти по неосторожности он проходит подозреваемым, уточнили в ведомстве.
Предварительно установлено, что иностранец арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов.
При пожаре 23 мая в здании погибли восемь жильцов. Еще один человек находится в больнице.
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают очаг возгорания и его возможные причины.
Сейчас арендатора доставили на допрос. Кроме того, сотрудники СК допрашивают собственника дома, председателя СНТ и очевидцев пожара.