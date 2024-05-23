Арендатора сгоревшего хостела задержали после смертельного пожара в Истре

СК: арендатора дома, сгоревшего в СНТ в Истре, задержали

Следователи задержали молодого гражданина Узбекистана, арендовавшего сгоревший дом в СНТ «Снегирь» в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Мужчине 24 года. По делу о причинении смерти по неосторожности он проходит подозреваемым, уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что иностранец арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов.

При пожаре 23 мая в здании погибли восемь жильцов. Еще один человек находится в больнице.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают очаг возгорания и его возможные причины.

Сейчас арендатора доставили на допрос. Кроме того, сотрудники СК допрашивают собственника дома, председателя СНТ и очевидцев пожара.

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