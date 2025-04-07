В Москве арестовали экс-зампреда правительства Коми

В Москве за взятку арестовали экс-зампреда правительства Коми Виноградова

Бывшего первого заместителя председателя правительства Коми Антона Виноградова арестовали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Виноградову меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток.

Просьбу о другой мере пресечения в инстанции отклонили.

Ранее стало известно, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в поле зрения следствия по уголовному делу о коррупции. По разным данным, экс-губернатора либо допрашивают в качестве свидетеля, либо обвиняют по экономической статье. Он покинул пост главы региона 21 марта.