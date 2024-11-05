В Москве аферистки выманили у пенсионера более 61 млн рублей

РЕН ТВ: аферисты перевели в биткоин 61 млн рублей, похищенные у пенсионера

В Москве телефонные мошенницы выманили у пенсионера более 61 миллиона рублей. Деньги они перевели в биткоин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Аферистки сначала заставили пожилого москвича отдать им золотые монеты стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

Они звонили ему и представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, убеждая обналичить деньги со своих счетов под предлогом сохранения личных сбережений. Введенный в заблуждение мужчина снял деньги и передал прибывшим курьерам для перевода на «безопасный счет».

«В общей сложности пенсионер передал мошенницам более 61 миллиона рублей, это были его личные накопления. Полученные средства женщины перевели в биткоин», — рассказал источник.

Обманутый пенсионер обратился в полицию. Правоохранители задержали аферисток — ими оказались жительницы Новосибирска в возрасте 18 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Девушкам предъявили обвинение и заключили под стражу.

Ранее Kp.ru сообщила, что аферисты стали звонить россиянам, подделывая голоса их умерших родственников, чтобы выманить деньги.