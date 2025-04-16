В Московском метро мигранты избили журналистку из-за фотографии женщины в никабе

На станции метро «Филатов луг» в Москве несколько мигрантов избили 61-летнюю фотожурналистку Наталью Медведеву, когда она попыталась сфотографировать женщину в никабе. Об этом сообщил mk.ru со ссылкой на пострадавшую и свидетелей произошедшего.

По словам Медведевой, несколько крепких мужчин набросились на нее из-за того, что она хотела сделать снимок пассажирки в мусульманском одеянии, полностью закрывающем тело и лицо. Нападавшие избили женщину и разбили ее планшет. По словам журналистки, никто из пассажиров не попытался помочь.

Происшествие попало на камеры очевидца, но человека с записью, по словам Медведевой, пытались запугать.

После нападения фотографа отвезли в больницу, где сняли побои. Однако на следующий день справки о травмах пропали. В итоге саму Медведеву арестовали на семь суток. А одного из нападавших, который разбил планшет женщины, посадили на 13 суток.

Наталья Медведева работала фотокорреспондентом во время войны в Чечне. В 1995 году она была среди заложников в Буденновске.

Ранее в столичном метро пассажир набросился на девушку из-за шаурмы. Он ударил ее за то, что она ела в вагоне, обругал матом и потребовал, чтобы она села на другое место.