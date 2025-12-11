В московской квартире нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета .

По данным ведомства, трагедия произошла в доме на улице Богородский Вал, где следователи обнаружили погибших с признаками насильственной смерти — ножевым ранением и множественными травмами.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают картину произошедшего.

Прокуратура Москвы уточнила личности погибших: мужчина 1962 года рождения и женщина 1988 года рождения. Координировать работу правоохранительных органов на месте выехал прокурор Восточного административного округа Михаил Щербаков. Ход расследования поставлен на контроль окружной прокуратуры.

