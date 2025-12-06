Два уголовника убили тюменца и пытались продать его машину в Екатеринбурге

Следственный комитет по Тюменской области задержал двух подозреваемых в убийстве жителя Тюмени и краже его автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, двое ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска 2002 года в ночь на 4 декабря прибыли к продавцу автомобиля под видом покупателей.

Во время осмотра машины один из подозреваемых нанес владельцу ножевые ранения, от которых он умер. Затем сообщники на двух машинах, один из которых был без ГРЗ, выехали в Тюменский район, поместили в незарегистрированный автомобиль труп и подожгли.

Машину убитого преступники вывезли в Екатеринбург и выставили на продажу. СК продолжает расследование обстоятельств ЧП.

