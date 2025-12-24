В Мордовии поймали четверых человек за обналичивание пяти миллиардов рублей

Оперативники ФСБ в Мордовии задержали четверых граждан, которые три года незаконно обналичивали деньги — всего за этот период им удалось обналичить пять миллиардов рублей. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей», — процитировал заявление ведомства ТАСС.

С 2023 по 2025 год подозреваемые купили у жителей области свыше 100 банковских карт, а также доступы к системам «Клиент-банк». Приобретенные реквизиты они затем передавали сообщникам в Москве для дальнейшего применения в преступных целях.

Сумма незаконно обналиченных средств составила более пяти миллиардов рублей. Во время обысков у задержанных нашли свыше 70 СИМ-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специальное оборудование.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. За нее предполагается наказание до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы. Двух подозреваемых заключили под стражу, остальных отпустили с подпиской о невыезде.

Ранее в Пермском крае завершили расследование дела о масштабном незаконном обналичивании денег. Обвинили троих жителей региона.