Участники незаконного обналичивания денег предстанут перед судом в Перми

В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела о масштабном незаконном обналичивании денег. Трое жителей региона обвиняются в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств в составе организованной группы, написал Ura.ru .

По сообщению СУ СКР по Пермскому краю, участники группы изготовили свыше 500 фиктивных платежных поручений на сумму более 160 млн рублей. Инициатором преступной схемы стал житель Перми 1987 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности за незаконную банковскую деятельность.

Для реализации схемы использовались фирмы-однодневки. Полученные наличные выводились в теневой оборот. Схема была выявлена в марте 2023 года при содействии сотрудников регионального УФСБ России. Материалы уголовного дела составили 52 тома. Сейчас дело передано в суд.