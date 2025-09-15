В Мелитополе грабители вынесли 500 тысяч рублей из ресторана

Полицейские Мелитополя задержали двух подозреваемых в ограблении ресторана

В Мелитополе полицейские задержали двух подозреваемых в краже из ресторана 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД .

В полицию поступило заявление о проникновении в ресторан неизвестных, которые выломали дверь. Владелец заведения сообщил о краже денег из кассы на сумму 500 тысяч рублей.

«Сыщики по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители села Охримовка в возрасте 21 и 28 лет», — сообщили в МВД.

Фигуранты полностью признали вину и раскаялись. При досмотре у них изъяли 170 тысяч рублей. По факту случившегося завели уголовное дело, злоумышленникам вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

