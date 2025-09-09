Вооруженный пистолетом мужчина ограбил водителя автобуса в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода произошло дерзкое нападение на водителя автобуса. Происшествие случилось на улице Лесной городок. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По информации полицейских, перед транспортом внезапно выбежал мужчина с пистолетом в руках. Он направил оружие на водителя и потребовал деньги. Под угрозой расправы злоумышленник забрал из кассы тысячу рублей и скрылся.

После этого 32-летний водитель сообщил о случившемся в полицию. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Нижнего Новгорода, который нигде не работает и ранее уже был судим. При задержании у него изъяли травматический пистолет.

В отношении подозреваемого возбудили головное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.