В Мехико свекровь убила победительницу конкурса красоты

Девушка получила свой титул королевы в конкурсе «Мисс Подростковая Вселенная Нижней Калифорнии — 2017».

Убийство произошло 15 апреля, но правоохранители узнали о нем только на следующий день. Супруг погибшей в разговоре с тещей объяснил задержку страхом ареста. Он опасался, что после этого их восьмимесячного ребенка отправят в детский дом.

«Двадцатисемилетняя женщина получила 12 пулевых ранений как в левую скулу, так и в шею, что было совершено ее свекровью, которая [после совершения преступления] пыталась сбежать», — сообщили обозреватели.

Мать убитой рассказала, что свекровь злилась на невестку из-за бытовых ссор. Женщина упрекала Гомес в том, что та забывала кормить мужа.

Сотрудники офиса генерального прокурора Мехико начали расследование и пообещали установить все обстоятельства убийства.

Ранее в Индии женщина вместе с любовником убила свекровь, которая выступала против их связи. Полицейские быстро нашли подозреваемых после того, как изучили записи с камер и обратили внимание на поведение фигурантов дела.