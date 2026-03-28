В Индии любовник помог женщине убить свекровь

В Индии женщина вместе с любовником убила свекровь, которая выступала против их связи. О семейной драме сообщила газета Times of India .

Полицейские быстро вышли на подозреваемых после того, как заметили странности в записях с камер и поведении фигурантов дела.

По данным издания, 36-летняя Ранджана Верма и ее 21-летний любовник Раджан Шарма напали на 69-летнюю Нирмалу Деви у нее дома. Они связали женщине руки и ноги, после чего задушили. Перед этим пара на два часа отключила камеры видеонаблюдения, а затем уехала на машине. Систему они включили обратно через смартфон.

План сорвался, когда домой около четырех часов дня вернулся 18-летний сын Вермы. Он увидел связанную бабушку без сознания, поднял тревогу, сообщил отцу и попытался дозвониться до матери. Женщина изобразила потрясение и уверяла, что во время убийства ее не было дома.

Полицейские проверили камеры и выяснили, что они перестали работать именно в момент нападения. Уличные записи показали, как Верма уехала вместе с любовником. Служебная собака привела сыщиков к Шарме, тот начал заметно нервничать. Позже мужчина признался, что уже четыре года состоял в отношениях с замужней женщиной, а ее свекровь не принимала этот роман.

Полицейские арестовали обоих и предъявили им обвинения.

