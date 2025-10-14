Жителя Пензенской области осудили за незаконное изготовление оружия

Кустарную оружейную мастерскую ликвидировали на территории Пензенской области. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По информации ведомства, в ходе обыска силовики изъяли у злоумышленника нарезное огнестрельное оружие, переделанное из сигнального пистолета, нарезной ствол для пистолета Макарова, 18 снаряженных патронов, 100 штук оболочечных пуль и гильз для пистолета Макарова, а также 58 светошумовых патронов.

Фигуранта уголовного дела признали виновным в незаконном изготовлении оружия. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.