В Мариуполе мужчина открыл стрельбу в кафе и бросил гранату в силовиков

В Мариуполе неизвестный устроил стрельбу в кафе, а затем бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, нетрезвый злоумышленник открыл хаотичный огонь из автомата Калашникова в одном из городских заведений общепита. Когда к кафе приехали правоохранители, мужчина принялся стрелять и по ним, а затем взорвал гранату.

«Для пресечения противоправных действий злоумышленника силовики открыли ответный огонь», — уточнили в МВД.

При задержании правоохранителям пришлось создать зону безопасности. Мирные жители не пострадали, сам стрелявший получил ранения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сотрудники СК России по ДНР проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в подмосковных Химках пьяный мужчина открыл стрельбу из высотки.