В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в многоэтажке

Правоохранители задержали подозреваемого по уголовному делу о взрыве газа в многоэтажке на Гапцахской улице в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи выяснили, что местный житель, представившийся сотрудником АО «Газпром распределение Махачкала», в 2024 году получил от застройщика дома 350 тысяч рублей за выдачу разрешительной документации о газификации, которая на самом деле не отвечала требованиям закона.

Уголовное дело возбудили за мошенничество в крупном размере. В ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взрыв в многоэтажке произошел 25 марта. Газ рванул на шестом этаже. Взрыв был настолько мощным, что повредил пять стоящих рядом зданий. В результате ЧП пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.