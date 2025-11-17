В Махачкале виновного во взрыве на АЗС бизнесмена приговорили к пяти годам

В Дагестане вынесли приговор 36-летнему Эльдару Насрулаеву, виновному по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в августе 2023 года, при котором погибли больше 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что взрыв аммиачной селитры произошел из-за несоблюдения мужчиной условий хранения химических удобрений.

«Под действием ударной волны и обломков строений началось возгорание, а затем и взрыв автозаправочной станции, расположенной поблизости», — указали в ведомстве.

Насрулаев оказывал услуги по оптовой и розничной торговле химическими удобрениями и иной продукцией, не будучи при этом зарегистрированным в качестве самозанятого или предпринимателя.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в 2023 году более чем по 230 заправочным станциям в Дагестане вынесли предписания о приостановлении работы из-за обнаруженных нарушений.