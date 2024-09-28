Проверки выявляли нарушения на взорванной АЗС Дагестана

Меликов: на АЗС под Махачкалой находили нарушения, но их устранили

На автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв 27 сентября, ранее выявили различные нарушения, но впоследствии их устранили. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе. Его процитировал ТАСС .

«Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, устранены, — заявил Меликов.

Руководитель региона отметил, что в 2023 году более чем по 230 заправочным станциям были вынесены предписания о приостановлении работы из-за обнаруженных нарушений.

На такие шаги власти пошли после взрыва 14 августа 2023 года рядом с одной из АЗС в пригороде Махачкалы. При этом позже более 130 из этих заправок по решению суда возобновили свою деятельность.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что на месте происшествия не было обнаружено следов взрывчатых веществ. Для установления точных причин смерти погибших и степени тяжести травм пострадавших назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.