В магазине Подольска неадекват избил мать на глазах у ребенка

В Подольске мужчина набросился с кулаками на мать с больным ребенком

В Подольске мужчина несколько раз ударил женщину в продуктовом магазине. Поводом для нападения стал ребенок с СДВГ, который сильно шумел. Видеозапись с места ЧП оказалась в распоряжении 360.ru.

Пострадавшая жительница Подмосковья Светлана рассказала 360.ru подробности случившегося. Она объяснила, что у ее сына СДВГ и иногда случаются истерики. Мальчик кричал в магазине и раскидывал товары. Уже около выхода ему начал матом угрожать агрессивный посетитель.

На кадрах мужчина бил женщину, которая держала сумки с продуктами и вела сына за руку. Из-за сильного удара по голове она упала и присела на корточки.

Стоял мужчина на кассе самообслуживания с телефоном, наклонился к нему и говорит: «Заткнись, я тебе сейчас пасть порву, челюсть сломаю тебе и матери твоей тоже».

В результате между матерью мальчика и мужчиной началась словесная перепалка. Уже в холле неадекват принялся избивать женщину.

«У меня были тяжелые сумки, и он мне как раз зарядил кулаком, по челюсти дал. Я попыталась его толкнуть. <…> Все было быстро, буквально секунды. Он успел мне по голове ударить, в висок, в ухо. У меня такое ощущение было, что я потеряла сознание, на корточки упала, плохо мне стало», — добавила жительница Подольска.

Из-за нападения она получила ушибы мягких тканей: задеты нижняя челюсть, ухо, висок и скула. Женщина уточнила, что мужчина не был пьян.

«Запаха алкоголя от него я не чувствовала, просто агрессия была. Может быть, он наркоман, не знаю. У него было состояние ненависти и агрессии», — сказала собеседница 360.ru.

Установление обстоятельств произошедшего взяли на контроль в подмосковной прокуратуре. Сотрудники МВД задержали подозреваемого в подъезде одного из домов на улице Долгово. По данным пресс-службы регионального ведомства, нападавшим оказался житель Тульской области 1978 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.