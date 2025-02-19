В Магадане поймали афериста, продававшего лед под видом красной икры

В Магадане полицейские задержали местного жителя, который продавал лед под видом красной икры. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

К полицейским обратилась 36-летняя россиянка. Она увидела в Сети объявление о продаже красной икры по приятной цене, связалась с продавцом и договорилась о встрече. Мужчина привез контейнеры в термопакетах и попросил оплатить покупку через мобильное приложение.

«Покупательница перевела 10 тысяч рублей, а позднее с удивлением обнаружила, что емкости наполнены не деликатесом, а льдом», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители установили личность мужчины и задержали его. Продавцом оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Силовики выяснили, что до аферы с икрой он украл смартфон и перечислил деньги с чужого счета. Против магаданца возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и краже.

В декабре прошлого года полицейские задержали женщину, продававшую поддельную красную икру в Барнауле. За день аферистка продала 250 килограмм и получила около двух миллионов рублей.