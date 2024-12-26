Торговавшую поддельной икрой аферистку с 2 млн в нижнем белье поймала полиция

Полицейские задержали аферистку, которая продала 250 килограммов имитированной икры под видом настоящей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю .

По версии следствия, ранее судимая за мошенничество жительница Краснодарского края арендовала в Барнауле дом и заказала на адрес съемного жилья крупную партию имитированной икры. После этого она опубликовала в интернете объявление о продаже натуральной икры по низкой цене.

Получив несколько сообщений от потенциальных покупателей, которые хотели купить деликатес по выгодному предложению, 45-летняя женщина приехала в Барнаул. Там она расфасовала фальшивую икру по контейнерам, и, чтобы покупатели не заметили обмана, сверху накрыла ее тонким слоем икры лососёвых рыб.

За один день аферистка таким образом продала 250 килограмм имитированного продукта и получила более полутора миллионов рублей. За подделку люди отдали ей от ста до 700 тысяч рублей.

Совершив сделки, женщина отправилась в Тюмень, чтобы повторить «схему» и там. Однако на вокзале ее задержали сотрудники полиции.

«При себе у аферистки находился контейнер с натуральной икрой массой более 20 кг, а также предположительно добытые преступным путем около 2 млн рублей, которые она прятала в нижнем белье», — добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас жительница Кубани находится под стражей. Против нее возбудили пять уголовных дел по мошенничеству, а правоохранители продолжают устанавливать эпизоды ее деятельности в других регионах страны.

Ранее сотрудники МВД в нескольких регионах совместно с ФСБ задержали более 30 организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Злоумышленники приглашали людей на семинары и убеждали их инвестировать в бизнес, обещая доход до 30% в месяц.