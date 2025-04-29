В Лобне до смерти забили репетитора по английскому языку

В Лобне задержали 21-летнего молодого человека за убийство случайного прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления СК.

По данным следствия, 23 апреля молодой человек ехал на велосипеде по двору жилого дома и, поссорившись с прохожим, несколько раз ударил его. Пострадавший упал и, ударившись головой об асфальт, потерял сознание. Позже, несмотря на все усилия врачей, мужчина умер в больнице.

Против задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Брат убитого рассказал 360.ru, что задержанный — местный хулиган. Из-за чего произошел конфликт, он не знает, но подчеркнул, что инициатором был не погибший.

«Я жизнь прожил, 90-е пережил, я много чего в жизни видел, но чтобы после двух ударов человека не могли похоронить в открытом гробу… Ну, не надо мне сказки рассказывать», — добавил он.

Знакомая погибшего рассказала, что он был очень спокойным и мирным человеком, работал преподавателем английского языка.

«Он никому не вредил, ни разу даже в драках не участвовал. Ничего такого не было. В последнее время с мамой ходил либо до магазина, либо они возле дома сидели. Он не мог никакого вреда нанести», — заявила она.

По ее словам, подозреваемый в убийстве и раньше нападал вместе с друзьями на прохожих.

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