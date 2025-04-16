В ЛНР задержали агента ГУР Украины, готовившего теракт против депутата

Агента ГУР Украины, который готовил теракт против депутата Народного совета ЛНР, задержали. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по республике.

«Задержали жителя республики, который по заданию ГУР участвовал в подготовке теракта в отношении депутата Народного совета», — процитировало РИА «Новости» заявление правоохранителей.

По данным следователей, задержанный жил в Луганске. Он прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности и сделал тайник со взрывчаткой. Мужчину поймали, когда он вытаскивал оттуда компоненты для изготовления бомбы.

Ранее ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в административном здании на юго-востоке Москвы. Подозреваемый действовал по наводке украинского куратора.

После диверсии он собирался отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Силовики изъяли у задержанного готовую бомбу и телефон, с которого он переписывался с представителем украинских спецслужб.