В Липецкой области задержали владельца наркофермы

В Липецкой области правоохранители задержали наркоагронома, который выращивал коноплю на втором этаже загородного дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские установили, что в начале 2025 года 41-летний житель Ельца переоборудовал жилье под наркоферму. Для этого он установил специальное освещение, вентиляцию и вытяжку.

Коноплю мужчина выращивал в пластиковых емкостях, применяя устройства для автополива и подачи удобрений.

На месте правоохранители обнаружили и изъяли 56 горшков с кустами каннабиса и 53,9 грамма марихуаны. На допросе подозреваемый заверил, что выращивал наркотики для личного употребления, но полиции еще предстоит проверить эту версию.

На злоумышленника завели уголовное дело.

