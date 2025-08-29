Екатеринбурженка может получить до 20 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в Тамбове

Суд Тамбова рассмотрит уголовное дело против 47-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина обвиняется в покушение на сбыт более одного килограмма наркотиков. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители тамбовской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в июле 2025 года фигурантка приобрела запрещенные вещества, расфасовала их и разместила по шести тайникам для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

Злоумышленницу задержали на месте преступления. Женщина признала свою вину. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.