В Липецке женщина попыталась убить двух детей и покончить с собой

В Липецке возбудили дело против местной жительницы, пытавшейся убить двух детей — восьми и пяти лет — и покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, накануне женщина дала детям лекарства в дозировке, которая должна была стать смертельной. Однако в последний момент рассказала обо всем соседке, которая тут же вызвала скорую помощь.

Детей удалось спасти, их жизни ничто не угрожает. Ведется следствие.

Ранее 17-летняя жительница Барнаула дома родила сына, после чего зарезала его канцелярским ножом, сложила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла к водоему. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам воспитательной колонии.