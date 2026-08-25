Россиянам рассказали о схемах мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед началом учебного года постоянно атакуют родителей школьников, собирая деньги на «нужды класса», притворяясь учителями. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, аферисты часто подстраивают звонки и сообщения от классного руководителя или завуча с просьбой продиктовать код из СМС для включения ребенка в классный журнал.

«Еще одна схема — рассылка ссылок на поддельные магазины со „скидками“ на школьные товары. Также существуют схемы с рассылкой предложений о покупке цветов и подарков для учителей со скидкой», — сказал Щербаченко.

Он призвал тщательно фильтровать входящие вызовы с мнимым «школьным» номером и уточнять у собеседника детали, которые знать может только реальный учитель ребенка.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана через «Госуслуги».