Россиянам рассказали о схемах мошенников перед 1 сентября
Доцент Щербаченко: аферисты собирают деньги на нужды класса от лица учителей
Мошенники перед началом учебного года постоянно атакуют родителей школьников, собирая деньги на «нужды класса», притворяясь учителями. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с РИА «Новости».
По его словам, аферисты часто подстраивают звонки и сообщения от классного руководителя или завуча с просьбой продиктовать код из СМС для включения ребенка в классный журнал.
«Еще одна схема — рассылка ссылок на поддельные магазины со „скидками“ на школьные товары. Также существуют схемы с рассылкой предложений о покупке цветов и подарков для учителей со скидкой», — сказал Щербаченко.
Он призвал тщательно фильтровать входящие вызовы с мнимым «школьным» номером и уточнять у собеседника детали, которые знать может только реальный учитель ребенка.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана через «Госуслуги».