В Липецке 18-летнего жителя осудили за госизмену и подготовку к диверсии

Липецкий областной суд признал 18-летнего жителя виновным в покушении на диверсию путем поджога транспортной инфраструктуры и подготовке к созданию взрывного устройства, а также в госизмене. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Все преступления совершены в составе организованной группы из корыстной заинтересованности», — отметили в пресс-службе.

Суд установил, что в 2024 году подсудимый начал сотрудничать с представителем иностранных спецслужб. Они общались через мессенджер, и за каждое задание молодой человек получал деньги. Он осознавал, что эти указания исходят от враждебного государства и угрожают интересам и безопасности России.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд вынес приговор, учитывая его возраст. На момент совершения преступлений он был несовершеннолетним. Ему дали семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее газовика из Белгорода приговорили к 21 году колонии за госизмену. Осужденный проведет первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.