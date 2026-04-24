В лесу около города Мемфис нашли останки троих детей

В лесу города Мемфис в США нашли останки троих детей. О страшной находке сообщило издание People со ссылкой на полицию.

Останки случайно обнаружили владельцы собак во время прогулки: они заметили детский череп. После этого на место приехали полицейские и нашли в земле три скелета. По предварительным данным, погибшим детям было от трех до семи лет.

Начальник полиции Мемфиса Серин Дэвис рассказала на пресс-конференции, что, по оценке судмедэкспертов, останки пролежали в земле несколько лет. Причину смерти детей следователи пока не установили.

По словам Дэвис, погибшие не числились пропавшими без вести в этом районе. К расследованию подключили более 170 сотрудников.

Власти назвали случившееся душераздирающей историей и заявили, что направили все доступные ресурсы на установление личностей детей и поиск виновных.

Ранее в Серпухове, около мусорных контейнеров обнаружили тело младенца с ножевыми ранениями. Следователи завели уголовное дело об убийстве матерью новорожденного.