Тело зарезанного младенца нашли около мусорных контейнеров в Серпухове

Труп новорожденной девочки нашли около мусорных контейнеров жители поселка Большевик городского округа Серпухов. Как сообщила пресс-служба подмосковного СК, криминалисты обнаружили на теле младенца колото-резаные раны.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что труп новорожденной девочки жители Большевика обнаружили в минувший вторник, 21 марта, около 17:00. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным экспертизы, младенцу нанесли многочисленные ножевые ранения.

Следователи завели уголовное дело об убийстве матерью новорожденного. Специалисты осмотрели место, где нашли тело ребенка, и начали разыскные мероприятия.

Один из местных жителей в комментарии 360.ru заявил, что прибывшие на место сотрудники полиции опрашивали людей, а после начали ездить по району.

В конце марта в кузове тюменского эвакуатора нашли полиэтиленовый пакет, внутри которого находилась замотанная в полотенце живая новорожденная девочка. В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что спасенного ребенка отправили в больницу. Полицейские начали поиски выбросившей младенца матери.