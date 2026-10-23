В Ленобласти у пенсионера нашли 13 кустов запрещенной травы

Полиция Всеволожского района задержала 67-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Мойке78» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В его доме в Токсово нашли 11 кг готового к употреблению урожая, 13 кустов запрещенной травы и электронные весы. У задержанного также обнаружили охолощенный пистолет.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Впоследствии оперативники уличили пенсионера в продаже веществ на территории Ленобласти контактным способом. Устанавливаются возможные соучастники наркобизнеса.

Ранее в подпольной нарколаборатории в Коммунаре нашли 34-летнего химика и 29-летнего закладчика: один «варил», другой распространял.