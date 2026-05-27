В Ленобласти сотрудницу ПВЗ оштрафовали за кражу товаров на 382 тысячи рублей

В Ленобласти суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей менеджеру ПВЗ, которая в течение года оформляла ложные возвраты почти на 400 товаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела сказано, что 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 года по май 2025 года оформляла через приложение заказы на свое имя с опцией «оплата при получении». Когда товары поступали в пункт выдачи, где она работала, женщина в учетной системе оформляла процедуру возврата, но фактически забирала покупки себе.

«Среди похищенного — косметика, одежда, обувь, парфюмерия, а также бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. <… > Всего женщина похитила 394 товара на сумму 382 465 рублей», — уточнили в документах.

Во время обыска в ее доме нашли часть украденного.

