В Ленобласти поймали пособников украинских телефонных мошенников

В Ленинградской области уничтожили узел связи украинских телефонных аферистов, откуда россиянам каждый день звонили не менее пяти тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В арендованных квартирах в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино <.> задержаны двое пособников — неработающая 20-летняя девушка, приехавшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, перебравшийся из Республики Калмыкия», — заявили в ведомстве.

Во время обысков нашли 19 мобильных телефонов с переговорами и инструкциями от организаторов, свыше 3500 сим-карт, а также оборудование узла связи.

Задержанных поместили под стражу. Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве задержали 14 человек, обслуживающих телефонных мошенников. Фигуранты совершали массовые телефонные атаки с помощью «сим-боксов».