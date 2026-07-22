В Ленобласти неизвестные открыли стрельбу по окнам

В Кудрово задержали мужчин, которые стреляли в окна жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одна из местных жительниц накануне пожаловалась полицейским, что по ее окнам стреляют неизвестные.

«Она увидела на соседнем балконе молодых людей, которые стреляли в сторону ее окна из предмета, похожего на пистолет», — заявили в ведомстве.

На место оперативно прибыли правоохранители. В итоге задержали двух 20-летних парней и изъяли у них пневматический пистолет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Карелии в Петрозаводске неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома. В результате происшествия два человека пострадали. На место оперативно вызвали полицейских. Стрелявшего задержали при силовой поддержке Росгвардии.