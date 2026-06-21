В Карелии неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома

В Петрозаводске задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в минувшую субботу в 23:12. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. При силовой поддержке Росгвардии стрелка задержали.

«По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Задержанного передали в следственные органы.

Как сообщил сайт «MK.RU Карелия», по предварительной информации, стрелком оказался 38-летний мужчина, который использовал дробовик, а пострадавшими — двое 34-летних мужчин.

В мае в Санкт-Петербурге другой мужчина из окна выстрелил из пневматического оружия в голову 11-летнего ребенка за то, что тот играл на саксофоне во дворе. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.