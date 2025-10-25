Главаря преступной группировки «Лобненские» объявили в международный розыск

Главаря банды «Лобненские» объявили в международный розыск по делу о хищении денег у бойцов СВО. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

По уголовному делу арестовали больше 30 человек, в том числе предполагаемого организатора криминальной схемы Алексея Кабочкина.

По версии следствия, путем краж, вымогательства и мошенничества злоумышленники похищали средства у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

Чаще всего преступники применяли схемы с завышением цен на такси до неадекватных сумм в конце поездки. За отказ перечислять деньги потерпевшим угрожали расправой.

В банду входили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в деле о краже денег у бойцов СВО в Шереметьеве появились новые потерпевшие.