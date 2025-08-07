В Ленобласти ликвидировали две нарколаборатории по производству мефедрона

Таможенники пресекли деятельность двух подпольных лабораторий по производству мефедрона в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, удалось изъять около двух тонн прекурсоров, из которых можно было изготовить более 200 килограммов синтетического наркотика.

Стоимость партии на черном рынке могла превышать 800 миллионов рублей. Операция проводилась Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Выборгской таможней.

Выяснилось, что в Петербург из Средней Азии поступил нелегальный груз, спрятанный в бочках среди бытовых товаров. Экспертиза подтвердила наличие прекурсора мефедрона.

Проследив за получателями, силовики вышли на организаторов: трое подозреваемых использовали подвалы под гаражами и оснастили их оборудованием для синтеза наркотика. Силовики изъяли около двух тысяч литров химикатов, холодильные установки, сушилки, вакууматоры и фасовочную технику.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Ранее правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков, которую организовала семейная пара в одном из частных домов Тюменского района.